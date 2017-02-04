(Görüntülü Haber) İnşaat işçisi, nesli tükenen kuşları çoğaltıp doğaya kazandırıyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),()-MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde hayvan sevgisi ile tanınan inşaat işçisi 38 yaşındaki Bilal Bozkurt, Türkiye'de nadir bulunan ve nesli tükenmekte olan kuşları suni kuluçka yöntemi ile çoğaltarak doğaya bırakıyor. İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde oturan Bilal Bozkurt, evinin bahçesini kuş ve tavuk yuvasına çevirdi. Kazancının büyük bir bölümünü beslediği kuş ve tavuklara harcayan Bozkurt, 6 yaşından bu yana kanatlı hayvanlara karşı büyük bir sevgisi olduğunu kaydetti. Kuş sevgisi ile büyüdüğünü ifade eden Bozkurt, "Evimizin bahçesi kuş ve tavuk yuvaları ile çevrilmiş durumda. 10 tanesi kuş, 10 tanesi tavuk cinsinden olmak üzere toplamda 300 adet kanatlı hayvan besliyorum. Ben inşaat işçisi olduğum için kazandığım paraları da bu hayvanlara harcıyorum. Bir kısmını da kuluçka yöntemi ile çoğalttığım tavuklardan karşılıyorum. Onlara baktıkça huzur ve mutluluk buluyorum" dedi. ÇOĞALTIP DOĞAYA BIRAKIYORUM Şimdiye kadar 100 tane kuşu doğaya bıraktığını belirten Bozkurt şunları söyledi: "Kafkaslarda bulunan Altın Sülün cinsi kuş ve nesli tükenmekte olan Beyaz Keklik cinsi kuşları besliyorum. Amacım nesli tükenmekte olan bu kuş türlerini çoğaltıp ve doğaya kazandırarak nesillerinin devam etmesini sağlamaktır. Kuşlarımı ve tavuklarımı çoğaltmak amacıyla suni kuluçka makinesi aldım. Kuluçkadan yeni çıkan civcivlerimiz bulunuyor. Bu hayvanları beslemek benim için bir tutku. Güzel vakit geçirmek ve güzel bir uğraş arayanlara tavsiye ederim."