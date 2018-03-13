Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) İnşaat İşçileri Derneği Genel Başkanı'ndan Seda Sayan'a tepki

MERKEZİ Düzce’de bulunan İnşaat İşçileri Derneği’nin Genel Başkanı Sefer Demir, şarkıcı Seda Sayan’ın bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Bizler bir lokma ekmek için...

MERKEZİ Düzce’de bulunan İnşaat İşçileri Derneği’nin Genel Başkanı Sefer Demir, şarkıcı Seda Sayan’ın bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Bizler bir lokma ekmek için mücadele ediyoruz. Açıklamalara çok üzüldük ve özür bekliyoruz" dedi. Şarkıcı Seda Sayan, bir televizyon kanalında sunuculuğunu yaptığı programda, manken Ece Gürsel'in sperm bankasından çocuk sahibi olma konusundaki ifadeleri üzerine, "Ne gerek var, inşaat işçileri var ya" karşılığını verdi. İnşaat İşçileri Derneği Genel Başkanı Sefer Demir, Seda Sayan’ın sözlerine tepki göstererek, şunları söyledi: "Bizler inşaat çalışanları olarak Seda Hanım'ın yaptığı açıklamalardan dolayı üzgünüz. Seda Hanım babasının da inşaatçı olduğunu söylüyor. Ancak Seda Hanım babasının inşaatta çalıştığı dönemde böyle bir olay görmüş mü? Bu emsal neden? Ülkemizin gündemi belli. Bu gündem içerisinde bizim Seda Hanım'a cevap veriyor olmamız bizi üzüyor. Bizi konuşacağına gitsin Afrin’deki kahraman askerlerimizi konuşsun. Bizleri gündeminden çıkarsın. İnşaat çalışanlarından özür dilemesini bekliyoruz. Bütün üyelerimiz ve çalışanlar şikâyetçi. İnşaat işçileri bir lokma ekmek için evine bir lira para götürmek için uğraşıyor. Bu insanların üzerinden prim yapmak çok ayıp. Biz açıklamalara çok üzüldük ve özür bekliyoruz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314