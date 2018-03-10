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(Görüntülü Haber) İngiltere Başkonsolosluğu önünde Doğu Guta eylemi

SURİYELİLER Platformu üyesi bir grup, Suriye rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. İngiltere Başkonsolosuğu önünde toplanan, ellerinde Suriye bayrakları bulunan grup, sık sık Arapça sloganlar attı....

SURİYELİLER Platformu üyesi bir grup, Suriye rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. İngiltere Başkonsolosuğu önünde toplanan, ellerinde Suriye bayrakları bulunan grup, sık sık Arapça sloganlar attı. Kalabalık adına açıklama yapan Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Dr. Mehdi Davut, "Rusya ve Esat rejimi savaş kurallarını ihlal ediyor. Savaş esnasında kullanmaması gereken kimyasal , misket, fosfor bombaları kullanıyor. Şuan Guta'da yüzlerce kişi yıkık binaların altında yatmakta imkansızlıktan dolayı insanlar halen çökmüş binaların altında kalmış durumda. Bombalama yapılırken okul, hastane camii demeden tüm sivilleri hedef alıyor. Burada Dünyadaki uluslararası kurumlara sesleniyoruz. Esat rejimi gitmeli, Guta halkı Guta'dan çıkmamalı, Doğu Guta'dan çıkması gereken sadece yabancı milislerdir. Guta'ya acilen insani yardım gönderilmelidir" dedi. Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

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