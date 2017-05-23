Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK/İSTANBUL, () İNGİLTERE'nin Manchester şehrinde yapılan terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayraklar yarıya indirildi. Manchester'de Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin hemen ardından yapılan terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken 59 kişi ise yaralandı. Yaşanan terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayraklar yarıya indirildi.
(Görüntülü Haber) İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi
Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK/İSTANBUL, () İNGİLTERE'nin Manchester şehrinde yapılan terör saldırısının ardından İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayraklar yarıya indirildi. Manchester'de Amerikalı şarkıcı...
23 Mayıs 2017 Salı 11:02
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