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(Görüntülü Haber) İngiliz vatandaşı balkonda ölü bulundu

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, ailesi ile birlikte yaşayan 70 yaşındaki İngiliz vatandaşı Brian Bell evinin balkonunda ölü bulundu. Olay, bugün gündüz saatlerinde Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi....

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, ailesi ile birlikte yaşayan 70 yaşındaki İngiliz vatandaşı Brian Bell evinin balkonunda ölü bulundu. Olay, bugün gündüz saatlerinde Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan İngiliz vatandaşı Brian Bell, eşi tarafından balkonda hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bell'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bell'in cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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