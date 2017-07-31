Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı

(Görüntülü Haber) İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşırtan fotoğraf

ANKARA, () - İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, sosyal medya hesabı üzerinden, park halindeki bir otomobilin fotoğrafını paylaşarak, "Ankara'daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. Sanırım Birleşik Krallık'ta olsa araç çektirilirdi....

ANKARA, () - İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, sosyal medya hesabı üzerinden, park halindeki bir otomobilin fotoğrafını paylaşarak, "Ankara'daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. Sanırım Birleşik Krallık'ta olsa araç çektirilirdi. Ya da asfalt üzerine dökülürdü" dedi. 

İngiliz Büyükelçi Moore, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, kırmızı renkli bir otomobilin bulunduğu bölüm dışındaki yolun asfaltlanmış şekildeki fotoğrafını paylaştı. İngiltere Büyükelçisi Moore, asfaltlanmayan bölümde park halinde duran aracın fotoğrafını "Ankara’daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :)  Sanırım Birleşik Krallık’ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)" notuyla paylaştı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314