(Görüntülü Haber) İngiliz Bakan Grayling'den Türk halkına '15 Temmuz' teşekkürü

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüşen İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında direnen Türk halkına teşekkür ederek, "Türkiye demokrasisine yönelik böylesine şok edici tehdit karşısında bu dirayeti ve direnci göstermeniz gerçekten çok büyük bir takdire şayan" dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ile makamında görüştü. Görüşme sonrası her iki bakan ortak basın açıklaması düzenledi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Bakan Arslan, Türkiye Birleşik Krallık ikili ilişkilerin çok boyutlu olduğunu söyledi. Birleşik Krallık'ın aynı zamanda NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Bakan Arslan, "Türkiye'nin Avrupa'da önde gelen ortakları arasında yer almaktadır. Nitekim başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin de zarar gördüğü FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da Birleşik Krallık sürekli ülkemizin yanında tutum sergilemekte. Yine 2016 yılı ikili ticaret hacmimize baktığınız zaman 17 milyar dolar düzeyinde. Birleşik Krallık ile olan ticaret hacmimizin daha da artabileceğine yönelik inancım var" dedi.



'İŞ BİRLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'



Son zamanlarda dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlarından birinin 'terör' olduğunu söyleyen Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hiç bir ülkenin terör sorununa karşı duyarsız kalma ihtimali bulunmamakta. Terörün ortadan kaldırılması konusunda karşılıklı işbirliğinin öneminin farkındayız ve biz Birleşik Krallık ile bu konuda her zaman iş birliği içerisindeyiz. Türkiye olarak terörün gündemimizden tamamen çıkması adına gerek hükümet olarak, gerekse bizler ve güvenlik güçlerimiz olağan üstü bir mücadele veriyor. İnşallah bu mücadeleyi bundan sonra da vereceğiz ve dünyanın da neresinde olursa olsun terörün her türünün insanlık suçu olduğunu, insanlığa zarar verdiğini bilerek bu bilinçle işbirliğimizi bundan sonra devam ettireceğiz. Bugün bu vesileyle Sayın Bakan'la bakanlıklarımızın ilgi alanlarıyla ilgili bugüne kadar yaptığımız iş birliklerini, bundan sonra da daha da geliştirebilmek adına müzakerelerimizi yapmış olacağız" diye konuştu.



'HEPİMİZİN GÖREVİ TÜRKİYE'YE ZORLU MÜCADELESİNDE DESK VERMEK'



İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ise, heyeti ile birlikte Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bakan Arslan ile pek çok konuda telefonla görüştüklerini kaydeden Grayling, "Buradaki bütün dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün birçok tehditle karşı karşıya olduğumuz dünyada gerçekten bu dostluğumuzun önemi bir kez daha vurgulanmış oluyor. Türkiye dünya içerisinde bizim ortak olarak karşı karşıya olduğumuz zorlu ve ciddi pek çok tehdidin en ön cephelerin birinde yer almakta. Dolayısıyla Türkiye'nin dostu olarak hepimizin görevi Türkiye'nin zorlu mücadelesinde en güçlü, sağlam desteği vermektedir. Bu güçlü desteği vermekte devam etmektir. Bizim de Birleşik Krallık olarak yapacağımız zaten bu."



TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ



"Birleşik Krallık halkı bildiğim kadarıyla Türkiye'ye en çok turist ziyareti gerçekleştiren 5'inci ülke konumunda" diyen konuk Bakan Grayling, "Ben bile pek çok kere Türkiye'ye turist olarak ziyarette bulundu. Çünkü muhteşem bir ülkeniz var. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 1.5 milyon civarında Britanyalı turist ziyarette bulundu. Amacımız yaptığımız bu çalışmalarla bu rakamlarda daha da yükseğe çıkartmak" dedi.



FETÖ terör örgütünün15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin göstermiş olduğu dirayet için teşekkür eden Grayling, şöyle konuştu:



"Gerçekten çok dirençli ve dirayetli davrandı Türk halkı. Türkiye demokrasisine yönelik böylesine şok edici tehdit karşısında bu dirayeti ve direnci göstermeniz gerçekten çok büyük bir takdire şayan. Bu konuda Türk halkına şunu net bir şekilde söylemek istiyoruz ki, Birleşik Krallık halkı olarak biz sizin daima güçlü bir şekilde yanınızdayız."



Her iki bakan açıklamaların ardından birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.