(Görüntülü Haber) İnegöllü mobilyacının ‘Nusret’e nispet’ klibi

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde 30 yıldan bu yana sandalye üreten firma ortaklarından Ali Karaca’nın, fenomen haline gelen restoran işletmecisi Nusret’in et pişirme ve tuz atma yönteminden esinlenerek, aşçısının rol aldığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aşçı, ürün tanıtım klibinde, sünger ve ahşap malzemeleri doğrayarak bir tencereye koyduktan sonra vida ve çivileri Nusret’in tuz atma yöntemiyle ekliyor ve kapak açıldıktan sonra da mini bir sandalye çıkıyor. İnegöl’de sandalye üretimi yapan Ali Karaca, ürün tanıtımı için sosyal medya üzerinden nasıl bir kampanya yürüteceklerini düşünürken akıllarına son dönemde internet fenomeni olan Nusret’in geldiğini belirterek, Nusret’in et hazırlama ve tuz atma görüntülerinden esinlenerek klibi hazırladıklarını söyledi. Ali Karaca, mobilya sanayinin mobilyacıların mutfağı olduğunu, bu mutfakta alın teri, bilgi, tecrübelerini katarak güzel ürünler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Karaca, şöyle konuştu: "Bir yemeği yaparken yemeğin belli kıvamda olması için yağı, tuzu, biberi belirli oranlarda, sevgimizi, emeğimizi katarak lezzetli bir yemek yapmak için gayret ediyorsak, sandalye ürünlerimizi de yaparken de aynı hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. Sandalye için gerekli olan malzemelerin en idealini, en iyisini yeterli miktarda belli oranlarda kullanarak, alın terimizi, emeğimizi, tecrübemizi biz buna katarak İnegöl’de güzel ürünler hazırlayıp dünyaya sunuyoruz. Bu amaçla biz bu videoyu hazırladık." Klipin sosyal medyada olumlu tepkilere neden olduğunu ifade eden Karaca, "Açıkçası bu kadar sosyal medyada yayılacağını düşünmüyorduk. Sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor. Beğeniler alıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizden olumlu güzel tepkiler aldık. Çalışmamız çok beğenildi. Çok mutluyuz" diye konuştu. Şirket aşçısının rol aldığı klip, sünger ve ahşap malzemelerin doğranmasıyla başlıyor. Bunlar bir tencereye konulduktan sonra üzerine vida ve çiviler Nusret’in tuz atma yöntemiyle ekleniyor ve kapak açılınca içinden mini bir sandalye çıkıyor.