(Görüntülü Haber) İnegöl'de 2 mahallede şap karantinası

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () BURSA'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı iki kırsal mahallede görülen şap hastalığı nedeniyle karantina kararı alındı. Hayvan pazarı 21 gün süreyle kapatılırken, iki mahalledeki hayvanlara şap aşısı vurulmaya başlandı. İnegöl'e bağlı iki kırsal mahalledeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilirken, risk nedeniyle İnegöl Hayvan Pazarı 20 Ocak'tan itibaren üç hafta süreyle kapatıldı.Yaklaşık 18 bin 500 büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu İnegöl'e bağlı iki mahalledeki hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından İnegöl Hayvan Pazarının 20 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında kapalı tutulmasına karar verdi. Şap hastalığı görülen iki mahalledeki hayvanlar karantina altına alındı. İnegöl'de iki kırsal mahallede şap hastalığının görüldüğünü doğrulayan S.S. Bursa Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Nurettin Çakır, "İnegöl'de iki köyümüzde görünen şap hastalığından dolayı köylerde şap aşılama çalışmaları başlamıştır. Bu şap hastalığı nedeniyle Hayvan Pazarı üç hafta süreyle kapatıldı. Bursa Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği olarak, gerekli çalışmaları İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüyle birlikte yapmaktayız. Şap hastalığının önlenmesini ve daha fazla yayılmamasının sağlanmasını, gerekli aşıların biran önce yapılmasını istiyoruz. Şap hastalığı hayvanlarda ölüme sebep olabiliyor. Üreticiye büyük zararlara mal olabiliyor. Sigorta kapsamına da girmediğinden dolayı üreticimiz mağdur oluyor. Mağdur olmamaları için şap hastalığını biran önce tedavi edilmesini istiyoruz. Aynı zamanda ilçemize hayvan giriş ve çıkışlarının daha sıkı denetlenmesini istiyoruz. Dışarıdan veya içerisinden kontrolsüz bir şekilde giriş-çıkış yapılmasının engellenmesini istiyoruz. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İnegöl Belediyesi Zabıta ekiplerini daha duyarlı olmaya davet ediyoruzö şeklinde konuştu.