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(Görüntülü Haber) İnebolu'dan Halep'e yardım TIR'ı yola çıktı

Barış İLYASOĞLU / İNEBOLU(Kastamonu), () - KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi'nde Suriye'nin Halep kentine gönderilmek üzere toplanan yardımları götürecek TIR, dualarla yola çıktı. Suriye'nin Halep kentindeki yardıma muhtaç insanlar...

Barış İLYASOĞLU / İNEBOLU(Kastamonu), () - KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi'nde Suriye'nin Halep kentine gönderilmek üzere toplanan yardımları götürecek TIR, dualarla yola çıktı. Suriye'nin Halep kentindeki yardıma muhtaç insanlar için İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı İnebolu Şubesi tarafından yardım kampanyası düzenlendi. 16- 31 Aralık tarihleri arasında 'Halep'te insanlık ölmesin' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde çeşitli giysi ve ihtiyaç malzemesi toplandı. Yardım TIR'ı İlçe Müftülüğü önünde İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkan Vekili Mete Yeni, İnebolu Müftü vekili Sedat Koçak ve vatandaşların katıldığı törenin ardından okunan dualar sonrası Halep'e uğurlandı.

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