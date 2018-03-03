(Görüntülü Haber) İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 100 yıllık oldukları belirtilen iki ahşap binada göçük meydana geldi. İnebolu'da sıcak hava öğleden sonra yerini şiddetli fırtınaya bıraktı....
03 Mart 2018 Cumartesi 17:36
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 100 yıllık oldukları belirtilen iki ahşap binada göçük meydana geldi. İnebolu'da sıcak hava öğleden sonra yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Fırtına nedeniyle ilçede, yaklaşık 100 yıllık oldukları belirtilen iki ahşap binada göçük meydana geldi, bazı evlerin çatılarından kiremitler uçtu. Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri yola savrulan beton ve tuğla parçalarını temizledi. Ayrıca riskli binaların çevresinde güvenlik önlemi alındı. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarında da ufak çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.
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