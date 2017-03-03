(Görüntülü Haber) İndirimli elektronik ürün kuyruğu

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA’da bir teknoloji mağazası açılışa özel yüzde 60’a varan indiriminden yararlanmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. En çok satılan ürünler ise 4K televizyonlar ve cep telefonları oldu. Merkez Nilüfer İlçesinde bir teknoloji mağazası, açılışa özel bazı ürünlerde yüzde 60’lara varan indirimler yaptı. Önceden duyurusu yapılan indirimli ürünlerden almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde alışveriş mağazasının önünde sıraya girdi. Kuyrukta bekleyen 70 kişi saat 08.00 itibariyle mağazaya alınmaya başladı. İzdiham oluşmaması için mağaza yetkilileri bekleyenleri 30’ar kişilik gruplar halinde içeriye girdi. Mağazaya gelenlerin ilk tercihi ise 4K televizyonlar oldu. Fiyatları 2 bin 699 liradan bin 799 liraya düşen televizyonları almak için sıraya giren vatandaşların ikinci tercihi ise cep telefonları oldu. Cep telefonlarında 400 liraya varan indirim yapılırken DVD okuyucunun fiyatı 129 liradan 49 liraya düştü.