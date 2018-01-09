izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

(Görüntülü Haber) İmralı açıklarında hamsi ağlarına ‘camgöz’ takıldı

İMRALI Adası açıklarında yakalanan ‘camgöz’ cinsi 500 kilo ağırlığındai köpek balığı, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçıda sergileniyor. Marmara Denizi İmralı Adası açıklarında hamsi avına çıkan bir balıkçı...

İMRALI Adası açıklarında yakalanan ‘camgöz’ cinsi 500 kilo ağırlığındai köpek balığı, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçıda sergileniyor.

Marmara Denizi İmralı Adası açıklarında hamsi avına çıkan bir balıkçı teknesin suya attığı ağlara ‘camgöz’ cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçıların çok zor şartlarda çektiği ağlarına dolanan 500 kiloya yakın dev köpek balığı Bandırma balıkhanesine getirildi. Meraklılar, 500 kilo ağırlığı ve 4 metreye yakın boyu ile ilgi çeken köpek balığının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 2 yaşlarında küçük çocuk da şaşkın dolu bakışlarıyla fotoğraf çektirenler arasında yer aldı. Köpek balığı, üstüne yine aynı ağlarla yakalanan küçük bir de ahtapot konulmasıyla fotoğraf çekenlerin ilgi odağı oldu. Köpek balığının avlanırken avlandığını söyleyen balıkçı Metin Çokgezenler, “İmralı açıklarında hamsi balığı için ağlarını atan balıkçıların ağlarına takılmış. Bu balığı yeme kültürümüz yok. Muhtemelen Asya ülkelerine gönderilir” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314