Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi Çavuşköy Mahallesi'nde imece usulü yapılan 50 keten helva mahallelilere dağıtıldı. Tekirdağ'ın büyükşehir olmasıyla birlikte mahalleye çevrilen Çavuşköy'ün Muhtarı Erdal Esenile Çavuşköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aşkın Kurt tarafından organize edilen helva gününde köylüler yağan kar yağışı sırasında keten helva yapılması kararı aldı. Köy kahvesinde yaklaşık 20 kişinin katılımıyla alınan malzemelerle 6 usta tarafından 50 kilo keten helvası yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren helva yapımının tamamlanmasının ardından yapılan helva kahvedeki vatandaşa ve hane hane gezilerek tüm köylüye dağıtıldı. Muhtar Erdal Esen, " Çok eskilerden günümüze gelen bir tatlı çeşidi olan keten helvamızı yoğun şekilde yağan kar yağışıyla birlikte yapma kararı aldık. Helvamızın yapımı 5 saat sürdü. Yapımı tamamlandıktan sonra tüm vatandaşlarımıza yapılan helvamızdan ikram ettik. Daha sonrada köyümüzde ev ev gezerek ikramlarda bulunduk. Bu helvayı herkes yapamaz. Şimdiki nesilde zaten bilmiyor. Dedelerimizin yardımıyla yaptığımız bu helvayı geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi.
(Görüntülü Haber) İmece usulü 50 kilo helva yaptılar
Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi Çavuşköy Mahallesi'nde imece usulü yapılan 50 keten helva mahallelilere dağıtıldı. Tekirdağ'ın büyükşehir olmasıyla birlikte mahalleye çevrilen Çavuşköy'ün Muhtarı...
11 Ocak 2017 Çarşamba 13:18
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