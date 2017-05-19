(Görüntülü Haber) İmam hatipliler projeleriyle TÜBİTAK'a göz kırptı

Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), ()ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde, İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Sergisi'nde birbirinden ilginç 14 projeyle dikkatleri üzerine çeken Robotik Eğitim Sınıfı öğrencilerinin yaptığı 'Su Piyanosu' projesi, sergiyi gezenlerin beğenisini topladı. Biga İmam Hatip Ortaokulu Robotik Eğitim Sınıfı'nın 24 öğrencisi, hazırladıkları projeleri Bilişim Sergisi'nde beğeniye sundu. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürü Ebru Boladan, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı törende, konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı Su Piyanosu, Akıllı Ev ile Hayatınızı Kolaylaştırın, Akıllı Baston, Akıllı Otopark Kart Okuma Sistemi projeleri, sergiyi gezen katılımcıların ilgisini çekti. Bilişim Sergisi Koordinatörü Bilişim Öğretmenleri Aylin Canlı ve Erdem Aslan, projeler hakkında bilgi verdi. Bilişim Öğretmeni Aylin Canlı, 4 ay önce 5. sınıf öğrencileri ile Robotik Eğitim Sınıfını kurduklarını ve kodlama eğitimine başladıklarını söyledi. Öğrencilerin birbirinden ilginç projeler yaptıklarını anlatan Canlı, "Sergilenen projelerimiz arasında su piyanosu var. Bu projede su ve elektriği birleştirerek nasıl ses elde edilir onu göstermek istedik. Su doldurduğumuz kapların her biri için farklı bir nota tanımladık. Dokunduğumuzda o notaları çıkarmaları için programladık" dedi. Akıllı Ev ile Hayatınızı Kolaylaştırın adlı projeyi de tanıtan Canlı, "Arduino karta takılan ve programlanan ışık algılama sensörü (LDR) sayesinde ortamdaki ışık miktarı belirli bir değerin altındaysa bahçedeki lambalar yanmakta, evin penceresi kapanmakta, ortamdaki ışık miktarı belirli bir değerin üstündeyse bahçedeki lambalar sönmekte, evin penceresi açılmaktadır. Akıllı baston projemiz ise görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Arduino karta yerleştiren mesafe algılama sensörü sayesinde, 50 santimden daha yakın cisimler tespit edilip buzzerın çalması programlanmıştır. Algılanan cisimler yaklaştıkça ses sıklığı da artmaktadır. Projelerimiz arasında akıllı otopark kart okuma sistemi de yer almaktadır" diye konuştu.