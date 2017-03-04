(Görüntülü Haber) İlk kez oy kullanacak gençlere anayasa değişikliğini anlatmak için site kuruldu

KOCAELİ () Ak Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi İdris Demir, Kararım 'Evet'de Birlik Platformu" oluşturarak özellikle 18-25 yaş arası gençlere ulaşmayı hedefleyen bir projenin startını verdi. Referandum öncesi açılan internet sitesi ile ilk kez oy kullanacak gençlerin 18 maddelik anayasa değişikliği ile ilgili bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında gençler arasında gençlerin dikkatine çekmek için ayrıca şiir ve makale yarışması da başlatıldı. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda ilk kez oy kullanacak gençlerin 18 maddelik anayasa değişikliği ile ilgili yeterli bilgilendirilmesi amacıyla Ak Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi İdris Demir, 'Kararım "Evet'de Birlik Platformu' oluşturdu. Açılan 'www.kararımevet.com' adlı internet sitesinde anayasa değişikliği hakkında bilgilerin yer aldığını ifade eden Demir, "Projemiz amaç ve yöntem itibari ile ülkemizde örnek olacak bir çalışmadır. İnşallah bu çalışma ile ülke genelinde binlerce gencimize ulaşarak onların bilinçlenmesini sağlayacağız hem de çevrelerini bilinçlendirmelerini isteyeceğiz" dedi. Proje kapsamında gençler için de 'Kararım Evet Diyorum Çünkü:...' konulu makale ve şiir yarışması başlatıldı. Makale ve şiir dalında dereceye giren gençleri ödül verileceği öğrenildi. Katılım yaşı 18-25 arası olduğu projeye facebook, twitter ve instagram adreslerinde mesaj atarak katılınıyor.