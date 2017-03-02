(Görüntülü Haber) İlk kez 92 yaşında doğum günü kutlandı

SİVAS'ın Akıncılar İlçesinde yaşayan 92 yaşındaki Mehmet Varol için ilk kez doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamaya ilçe kaymakamı Akın Karagöz de katıldı. Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar Köyü'nde oturan, 20 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Varol için oğlu Yakup Varol tarafından doğum günü partisi düzenlendi. Şenbağlar Köyü Hizmet Konağı ve Cem Evi'nde düzenlenen doğum günü partisine Akıncılar ilçe Kaymakamı Akın Karagöz ile ilçe protokolü katıldı. "100 YAŞININ ÜZERİNDE İDDİASI" Yakup Varol, babasına doğum günü kutlaması yapmak istediklerini belirterek, şöyle dedi: "Bugün babamın doğum gününü kutladık. Nüfus kağıdında 92 yaşında gözüküyor fakat küçük yazılmış. Aslında 100 yaşının üzerinde. Annem rahmetli olalı 20 yıl oldu. Biz dört kardeşiz. Babama 3'er ay sırayla bakıyoruz. Babam oldukça sağlıklı." Kaymakam Akın Karagöz ise, "Bugün Mehmet Varol amcamızın 100'üncü yaş günü partisinde bir araya geldik. Mehmet amcamıza uzun ömürler diliyoruz. Nice yaş günleri diliyoruz. Bugüne kadar unutulmuş. Bugün burada bu mutluluğu paylaşmak ve ilçemizin asırlık çınarlarını ziyaret etmek için bulunuyoruz" dedi. Daha sonra Mehmet Varol kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti. DUVARDAKİ YAZI Babası için doğum günü partisi düzenleyen Yakup Varol tarafından yazılan ve duvara asılan yazı dikkat çekti. Yazıda, "Değerli canlar bugün evimizin orta direği köyümüzün büyüğü bir asırlık ulu çınar Mehmet Varol'un 100 yaş doğum günü kutlu olsun. 97+ üç,beş yaş küçük yazılmış bizler 100 yaşında mutabık kaldık. Hayırlı çene kapamalar. Güle güle güle baba" ifadeleri yer aldı.