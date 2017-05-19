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(Görüntülü Haber) İlik kanserinden ölen er Gaziantep'te toprağa verildi (2)

Mücahit YOLCU- Ahmet ÖZER / GAZİANTEP, () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde vatani görevini yaparken ilik kanseri teşhisi konulan ve dün tedavisinin sürdüğü hastanede vefat eden sıhhiye er 20 yaşındaki Ogün Güzelyer'in...

Mücahit YOLCU- Ahmet ÖZER / GAZİANTEP, () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde vatani görevini yaparken ilik kanseri teşhisi konulan ve dün tedavisinin sürdüğü hastanede vefat eden sıhhiye er 20 yaşındaki Ogün Güzelyer'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Yüksekova'da vatani görevini yaparken ilik kanseri teşhisi konulan er Ogün Güzelyer Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 7 aylık asker Ogün Güzelyer dün hastanede vefat etti. Güzelyer için öğle vakti Gaziantep Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Merkez Komutanı Albay Hakan Şahin ile Güzelyer'in babası Cuma, annesi Gülseren ve yakınları katıldı. Gülseren Güzelyer törende, oğlunun Türk bayrağıyla örtülü tabutunun önündeki fotoğrafa bakıp gözyaşı döktü. 3 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan Ogün Güzelyer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

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