Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ın Almus ilçesinde aç kalarak ilçe merkezine inen bir kurdun köpeğe saldırması, güvenlik kamerasına kaydedildi. Almus'ta olumsuz hava koşulları nedeni ile aç kalan bir kurt, dün gece ilçe merkezine inerek Ötüken Mahallesi'nde bir köpeğe saldırdı. İlçede yaşayan Ömer Altay'ın evin önüne kurduğu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki hayvanın boğuştuğu görüldü. Kurdun daha sonra ise köpeği ısırıp sürükleyerek götürmesi görüntülere yansıdı.
(Görüntülü Haber)İlçe merkezine inen kurt, köpeğe saldırdı
Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ın Almus ilçesinde aç kalarak ilçe merkezine inen bir kurdun köpeğe saldırması, güvenlik kamerasına kaydedildi. Almus'ta olumsuz hava koşulları nedeni ile aç kalan bir kurt, dün gece ilçe merkezine inerek...
11 Ocak 2017 Çarşamba 11:26
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