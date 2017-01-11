(Görüntülü Haber) İkizleriyle yanyana son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'da, evinde kendi asarak intihar eden 24 yaşındaki Zahide Kahraman ile yaşamına son vermeden önce doğalgaz sobasının gazı açarak öldürdüğü 4.5 yaşındaki ikizleri Şengül Eslem ve Ecrin'in cenazeleri, memleketleri olan Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde, gözyaşları arasında yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kahraman, bir haftadan beri aralarında geçimsizlik bulunan eşi Zahide Kahraman'ın cep telefonuyla gönderdiği 'Hakkını helal et' mesajı üzerine dün saat 16.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi, Sakarya Sokak'taki evine gitti. Kahraman eve girdiğinde, kendini asan eşi ve oturma odasında hareketsiz yatan ikiz çocukları Şengül Eslem ve Ecrin ile karşılaştı. Kahraman'ın bağırarak yardım istediği komşuları, Zahide Kahraman ve çocuklarını hastaneye kaldırdı. Burada yapılan incelemede anne ve çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinnet getiren Zahide Kahraman'ın, kendini asmadan önce ikiz kızları Şengül Eslem ve Ecrin'i, oturma odasındaki doğalgaz sobasının gazını açarak öldürdüğü belirlendi. HALALARI TABUTLARINA SARILIP, AĞLADI Anne ve iki çocuğun cenazeleri dün memleketleri olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesine getirilip, Dursunbey Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Bugün öğlende yakınları tarafından alınan cenazeler, Zahide Kahraman'ın baba ocağının bulunduğu Mollaoğlu Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Bu yıl anaokuluna başlayacak olan Şengül Eslem ve Ecrin'in tabutları üzerine konulmuş olan, dedeleri Hamza Önal'ın aldığı okul çantaları, görenlerin yüreklerini dağladı. Baba Mustafa Kahraman ve kız kardeşi Fatma Kahraman, Şengül Eslem ve Ecrin Kahraman'ın tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü. Hala Fatma Kahraman, "Yavrularımı götürmeyin. Yavrularımı bana gösterin" diyerek, ağladı. KALABALIK SOKAĞA TAŞTI Dua edilip, helalik alınmasının ardından cenazeler Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Zahide Kahraman'ın babası Hamza Önal, kayınpederi Hakkı Kahraman, eşi Mustafa Kahraman, yakınları, komşuları ve sevenlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi katıldı. Cami avlusu kalabalığı almadı. Kalabalık sokağa taştı. "ÇOCUKLARIMI GÖTÜRMEYİN" Kılınan namazın ardından cenazeler mezarlığa götürülürken Mustafa Kahraman, "Çocuklarımı götürmeyin" diyerek, tabutlarına sarılmak istedi. Ancak, koluna giren yakınları, buna izin vermeyip, kendisini uzaklaştırdı. Zahide Kahraman ve ikizlerinin cenazeleri Dursunbey Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.