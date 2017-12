(Görüntülü Haber) İkizleri ayıran kazada alkollü otomobil sürücüsüne 6 yıl 3 ay hapis cezası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alkollü kullandığı otomobiliyle yaptığı kazada araçta bulunan Doğukan Can Tanışan'ın ölümüne, ikizi Batuhan Tanışan ve Oğuzhan Önel'in yaralanmasına neden olan Türk asıllı Alman vatandaşı 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz'a, bilinçli taksir ile ölüme ve yaralamaya neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 3 Temmuz 2017 gecesi, Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz, yönetimindeki 'STA LI 64' Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil savrularak takla atıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki 18 yaşındaki Doğukan Can Tanışan öldü, Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu'nda top koşturan ikizi Batuhan Tanışan ile arkadaşları 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı. Yapılan kontrolde 2.17 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kunduz tutuklandı. Kunduz, hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek' suçundan Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Osman Kunduz, avukatı Mehmet Güner, kazada ölen Doğukan Can Tanışan'ın annesi Hanım Tanışan ve babası Muzaffer Tanışan, kazayı hafif yaralı atlatan Oğuzhan Önel, Tanışan Ailesi'nin avukatı Savaş Çiçek ve Bodrum Göztepespor Kulübü yöneticisi Emrah Çatak ve kulüp antrenörleri katıldı. Druşmada sanık Kunduz'un avukatı Mehmet Güner, olay mahallinde tekrar keşif yapılmasını istediklerini belirtip, Adli Tıp Kurumu, Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Komisyonu, İTÜ ya da Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlardan seçilecek uzmanlardan rapor alınmasını talep etti. Güner'in talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Son sözü sorulan sanık Ali Osman Kunduz ise "Benim kusurum alkollü olarak aracın direksiyonuna geçmemdir. Hatasız kul olmaz. Çok üzgünüm. Adaletli bir karar verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Ali Osman Kunduz'a, taksire dayalı kusurunun yoğunluğu dikkate alınıp, önce 5 yıl hapis cezası verildi. Ardından bilinçil taksir nedeniyle bu cezasını yarı oranında artırıp 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Ardından da duruşmalardaki iyi hali dikkate alınıp ceza 6 yıl 3 ay hapse indirildi. Kunduz'un ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Duruşma sonrasında açıklama yapan acılı anne Hanım Tanışan, mahkeme heyetinin adaletli bir karar verdiğini belirtip, teşekkür etti. Kazada yaralanan Batuhan Tanışan'ın avukatı Savaş Çiçek de mahkemenin adil ve doğru bir karar verdiğini söyledi. Sanık Ali Osman Kunduz'un avukatı Mehmet Güner ise "Bugün bilinçli taksir hükümleri uygulanmak suretiyle sanık Ali Osman'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yasal süreçleri sürdüreceğiz ve yasal haklarımızı mutlaka kullanacağız. Verilen karar her ne kadar acılı ailenin acılarını dindirmeye yetmeyecekse de öbür tarafta da sanığın olaydaki kusur derecesi dikkate alındığında onun da mağduriyetine neden olmuştur. Bu olay her iki ailenin de üzülmesine neden olmuştur" dedi.