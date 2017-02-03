Muhammet KAÇAR RİZE- () İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, Hamdu Sena Bilgin'in paylaşılan fotoğrafı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fotoğraf karesinin çok şey ifade ettiğini dile getiren Köseoğlu, "İnsanların kalbine merhamet duygusunu yerleştirmemiz gerekiyor. Yoksa insanların çok matematik, fizik bilmesi önemli değil. Hamdu Sena kızımız gerçekten ilçemizin reklamını yaptı. Sokak hayvanlarına son derece iyi baktığımız kanaatindeyiz. İlçede noter olarak görev yapan Berran Altuntecim'in öncülüğünde hayvan barınağı yaptık. Sokak hayvanlarını orada besliyoruz. Doğayı ve hayvanları seven insanlardan kimseye zarar gelmez. O kızımızın kalbinde merhamet duygusu olduktan sonra yapamayacağı iyilik yoktur. Telefonlarımız susmuyor. Her yerden arayanlar teşekkür ediyor. Kızımızın okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerde dahil çok sayıda kişi bizi arıyor. Kızımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(Görüntülü Haber) İkizdere Belediye Başkanı Köseoğlu: Kızımıza çok teşekkür ediyoruz
Muhammet KAÇAR RİZE- () İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, Hamdu Sena Bilgin'in paylaşılan fotoğrafı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fotoğraf karesinin çok şey ifade ettiğini dile getiren Köseoğlu, "İnsanların kalbine merhamet...
03 Şubat 2017 Cuma 16:14
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