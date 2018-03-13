(Görüntülü Haber) İkiz kardeşler çöpten topladıklarıyla yıllık 2 milyon ciro yapıyor



Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN- SAMSUN'da 25 yaşındaki ikiz kardeşler çöpten topladıkları atık ambalajları geri dönüşüm yaparak yılda 2 milyon TL gelir elde ediyor.



Tokat'tan 6 yıl önce Samsun'a çalışmaya gelen 25 yaşındaki ikiz kardeşler İnanç ve Eray Gür, tamamen kendi imkanlarıyla kurdukları iş yerinde çöplerden ayda ortalama 20-25 ton atık ambalajları geri dönüşüm yaparak yılda 2 milyon TL ciro yapıyorlar. Eleman bulmakta da sıkıntı çeken kardeşler, kalifiyeli elemana ayda 4-5 bin TL civarında da maaş verebileceklerini söyledi. 19 Mayıs Sanayi Sitesindeki işyerinde faaliyetlerini yürüten ikiz kardeşlerden Eray Gür, 2012 yılında Tokat'tan iş bulmak için Samsun'a geldiklerini belirtti. Eray Gür, 'Samsun'a 2012 yılında geldik ve araştırmalarımız sonucu geri dönüşüm işinde karar kıldık. Şuanda çöp atıklarından aylık 20-25 ton civarında geri dönüşüm sağlıyoruz. Yıllık da 250 ton gibi bir kapasitemiz var. Samsun'a geldiğimizde güçlü bir sermayemiz yoktu. Öz sermayemiz ile bu işe başladık. Herhangi bir hibe veya destek almadık. Buraya ilk geldiğimizde bir tane makinemiz vardı. Şuanda da 7 makinemiz ve 10 çalışanımız oldu dedi.



ÇÖPTEN 2 MİLYON CİROYA ULAŞTIK



Kalifiyeli eleman bulmakta sıkıntı çektiklerini ifade eden Eray Gür, Devletin açmış olduğu kurslara bizim yaşımızdaki gençlerin teşvik edilmesini istiyoruz. Gençlerin de kendilerinin bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim şuanda yıllık çöpten kazandığımız ürünlerden 2 milyon ciroya ulaştık. Bunun bizim yaşımızda bir gencin başarısı olarak düşünüyorum. Özellikle gençlerin farklı sektörlere yönelmesini önemsiyorum. Şuanda herkes kendini belli başlı işlere sabitledi. Gençlerimizin sanayi konusuna yönelmeleri ve kalifiye eleman olarak iş hayatına atılmaları çok önemli. Sanayide çok önemli yerlere geldik. Önümüz çok açık. Biz burada yeri geldi tulumları giydik pislik temizledik. Yani naylonun üzerindeki pisliği temizledik ve geri kazandırdık. Bizim yaşımızdaki insanların belki zoruna gidecek bir şey ama bunun faydasını gördük ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz şuanda kalifiye eleman sıkıntısı çekiyoruz. Bizim istediğimiz tarzda işimizi yürütecek ve makineleri çalıştıracak bir elemana 4-5 bin TL civarında da maaş verebilirim ama kalifiyeli eleman yok diye konuştu. Tokat'ın kırsal bir bölge olduğunu üretim veya iş bakımından Samsun'u tercih ettiklerini ifade eden İnanç Gür, 'Samsun'a hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Şuanda yaptığımız işten 2-2.5 milyon cirolara ulaştık. Biz bunları çöpten yaptık. Atık ambalajları toplayan firmalarla görüştük, bunları topladık ve burada ayrıştırdık. Şuanda bu rakamlara ulaştık. Üretimimiz yıllık geri dönüşümünün yanı sıra kimyasal hammadde de kattığımız zaman 400-500 tona ulaşıyor. Devletimiz KOBİ'lere biraz daha destek versin. Biz yer istiyoruz, işçi çalıştırmak istiyoruz. Makine parkurumuzu genişletmek istiyoruz ama biraz imkan gerekiyor şeklinde konuştu.



KOBİ DESTEĞİ ALMADAN BU İŞİ YAPTIK



Geri dönüşüm işini kurarken hiçbir şekilde KOBİ bazında devlet desteği almadıklarını belirten İnanç Gür, Özellikle arsa konusunda bir teşvik bekliyoruz. İş hacmimiz genişleyebilir, genişlemeye çok müsaidiz. İstihdamımızı da arttıracağız ama yer sıkıntımız var. Özellikle de kalifiye eleman sıkıntımız var. İş yerimizi kendi öz sermaye ile açtık ve bugünlere kadar geldik. Bu ülkenin şuanda en büyük problemi işsizlik değil. Mesleksizlik problemimiz var. Gençler artık meslek öğrenmiyor. Üretim sektöründe birçok firma işçi arıyor. Bizde burada kendimizi geliştirdik. İşi burada öğrendik. Burada tulumu giyip işi yaptığınız zaman işin patronu oluyorsunuz. Şuanda iyi bir yolda gidiyoruz. Sürekli firmamızı büyütüyoruz. İstihdam sağlıyoruz, makine parkurumuzu genişletiyoruz. Ülke ekonomisi açısından biz belki küçük bir adım atıyoruz ama benim gibi 100 genç bu işe soyulsa ülke ekonomisine büyük bir katkı olacak.