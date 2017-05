(Görüntülü Haber) İkinci kez mutluluğa 'evet' dediler

Nilüfer DEMİR- Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , ) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kanser hastalığını yenen Tülay Kırık (44), 20 yıllık eşi Nurettin Kırık (44) ile nikah tazeledi. Çift takı yerine Pembe İzler Derneği'ne bağış yapılmasını istedi. İstanbul'da 2 yıl önce meme kanseri hastalığına yakalanan Tülay Kırık, Bodrum'a yerleşerek tedavisine ilçedeki özel bir hastanede başladı. Çocuk ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Tülay Kırık ve Nurettin Kırık çifti, umudunu kaybetmeden tedaviyi sürdürdü. Nurettin Kırık, eşinin kanseri yendiğinde 20 yıl önce gerçekleştiremedikleri düğünü yapmak istediğine dair söz verdi. Kırık, eşinin kanseri yenmesi ile hayallerindeki düğünü Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirdi. Turgutreis Mahallesi'ndeki Swiss Otel Bodrum Resort Beach'te düzenlenen törene çiftin ailesi ve dostları katıldı. Çiftin şahitliğini tedavisi yürüten doktorları ile oyuncu Nejat İşler yaparken, nikahı ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon kıydı. Eşinin rahatsızlığı süresince her an her dakika yanında olduğuna dikkat çeken Tülay Kırık, örnek bir eş olduğunu vurgulayarak "Tüm kanser hastalarına moral vermek için nikah tazeledik. Ben hastalığı ani bir şekilde öğrendim. Hiçbir şekilde ismini bugüne kadar zikretmedim. Hiç araştırma yapmadım. Hastalığın sonuçları ile ilgili internete bakmadım. Dostlarımla arkadaşlarımla hayata güzel bakarak o dönemi geçirdim. Kanser hastaları morallerini yüksek tutmalı. Hayat devam ediyor. En büyük hayalim Haluk Levent düğünümde şarkı söylemeli, Nejat İşler Nikah şahidim olmalıydı. O da bugün gerçekleşti" dedi. Nurettin Kırık ise "Böyle bir düğünü bizim evliliğimizin hak ettiğini düşünüyorum. Eşim hastalığa yakalandığında doktorlarına, eşim iyileştiğinde böyle bir düğün yapacağımızı kendilerinin de şahit olmasını isteyeceğimizi söyledim. Eşim iyileşti, doktorlarımız da şahitlerimizdi. Bizim için çok anlamlı bir gün" dedi. Çift, düğünlerine katılan konuklardan takı yerine Pembe İzler Derneği'ne bağış yapılmasını istedi. Nikah töreninin ardından Kırık çiftinin dostu Haluk Levent sahne aldı. Levent, şarkılarıyla geceyi Kırık çifti ve davetliler için unutulmaz kıldı.