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(Görüntülü Haber) İkinci çocuk sokağı hizmete açıldı

ESENLER Belediyesi, ikinci çocuk sokağını açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katılımıyla hizmete açılan çocuk sokağının içerisinde Anne Çocuk Kampüsü, Oyun Merkezi, Çocuk Kütüphanesi,...

ESENLER Belediyesi, ikinci çocuk sokağını açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katılımıyla hizmete açılan çocuk sokağının içerisinde Anne Çocuk Kampüsü, Oyun Merkezi, Çocuk Kütüphanesi, Sinema, Açık Çocuk Bahçesi gibi alanlar bulunuyor.


 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak çocuklarla basket ve futbol maçı yaparak, çocuk sokağının tek tek her platformunu inceledi. İlk açılan çocuk sokağının büyük ilgi görmesi üzerine Esenler Belediyesi Fatih Mahallesi'ndeki 243'üncü sokak yeniden düzenlenerek çocuk sokağı haline getirildi.


 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Açılış töreninde kurdele kesiminin ardından Bakan Bak ve Belediye Başkanı Göksu birlikte çocuk sokağına girerek tek tek çocuklarla ilgilendi , basketbol ve futbol oynadı.


 

"SOKAKLAR BİZİM, SOKAKLARA SAHALAR YAPACAĞIZ"


 

Çocuk sokağının açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sokaklar bizim diyoruz biz. Sokaklarda yetişmek, sokakların güzel atmosferini paylaştığımız oyunlar oynadığımız sokakların örneğinin de Esenler Belediyesi ikincisini gerçekleştiriyor. Çocuklarımız teknolojiye bağımlılık nedeniyle bireyselleşmeye başladı. Evde bile birbirimizle mesajlaşarak iletişim kuruyoruz. Bu değerlerimizin kaybolmasına sebep oluyor. Bunu engellememiz gerekiyor. Biz bakanlık olarak sokaklara potalar yapacağız. Belediye başkanımızla da konuştuk küçük sahalar yapıyoruz" dedi.


 

 "DÜNYA BİZİM ÇOCUK SOKAĞIMIZI ÖRNEK ALIYOR"


 

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, "Dünyanın çeşitli yerlerinden özellikle İstanbul’da konsolosluğu bulunan çok sayıda konsoloslar gelerek çocuk sokağımızı incelemişler ve birçok yerde de akademik çalışma yapılmıştı. Şimdi sevinçle takip ediyorum birçok belediye bizi örnek alıyor. Biz de Esenler’de ilk açtığımız sokaktan sonra şimdi ikincisini Fatih Mahallemizde açıyoruz. Çocuk sokaklarımızın sayısını çoğaltmak istiyoruz" diye konuştu.

 

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