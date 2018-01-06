(Görüntülü Haber) İki kuyumcudan hırsızlık girişimine 3 gözaltı

DENİZLİ'de iki ayrı kuyumcu dükkanının alarm kablolarını keserek çelik kasalarını oksijen kaynağıyla açmaya çalışan, ancak başaramayan 3 zanlı, polis tarafından yakalandı. Geçen yıl eylül ve kasım aylarında Kaleiçi Çarşısı'nda iki ayrı kuyumcuya kapılarını kırarak giren hırsızlar, yanlarında getirdikleri oksijen kaynağıyla altınların bulunduğu çelik kasaları açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan zanlılar, kaçtı. Polis ekipleri, kuyumculardaki hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. İşyerlerindeki güvenlik kamera kablolarının zanlılar tarafından kesilmesi üzerine, çevre işletmelerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, 147 ayrı iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Zanlıların Ü.D., Ö.Ö. ve H.D. olduğu tespit edildi. Zanlıları yakalamak için geçen perşembe günü operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 3 zanlıyı da yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D. ile Ö.Ö. tutuklanırken, H.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.