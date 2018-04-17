(Görüntülü Haber) İki kurum arasındaki anlaşma uluslararası imkânlar sunacak

İBN Haldun Üniversitesi ile Ortadoğu’nun önde gelen düşünce ve eğitim kuruluşlarından Al Sharq Forumile işbirliği anlaşması imzalandı. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, anlaşma çerçevesinde öğrencilerin uluslararası platformlara katılacaklarını belirterek, "Öğrenciler, uluslararası toplantılarla yurtdışından gelen düşünür ve bilim adamlarıyla tanışmış olacaklar" dedi.





İki kurum arasındaki işbirliği anlaşma metnine, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile Al Sharq Forum Başkanı Waddah Khanfar imza attı. İbn Haldun Üniversitesi'nin uluslararası işbirliklerine önem verdiğini belirten Prof. Dr. Recep Şentürk, "Japonya'dan Arap ülkelerine, Malezya'dan Amerika'ya kadar birçok ülke ile kurmuş olduğumuz bir ağ var. Al Sharq Forum ile imzaladığımız anlaşmayla buna bir yenisi eklenmiş oldu. Al Sharq Forum gençlere yönelik olarak yaygın eğitim faaliyetleri yapıyor. Geleceğe dönük bir vizyon inşa etmeye çalışıyorlar. Gençleri bu açıdan eğitmeye çalışıyorlar. Bizim hedefimiz yine gençlere eğitim vermek" diye konuştu.





"HEDEFİMİZ AÇIK MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ"





Öğrencileri birer global aktör olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatan Prof. Dr. Recep Şentürk, hedeflerini şöyle anlattı:





"Öğrencilerimiz bizim yaptığımız bu uluslararası anlaşmalarla, bugün imzalamış olduğumuz Al Sharq Forumla işbirliği sayesinde uluslararası platformlara kolay bir şekilde katılabilecekler. Düzenlenen uluslararası toplantılarda yurtdışından gelen düşünür ve bilim adamlarıyla tanışmış olacaklar. Bu vesileyle yurtdışındaki toplantılara katılacaklar. Uluslararası bir ortamı teneffüs etmiş olacaklar. Bizim amacımız sadece Türkiye'ye kapalı bir üniversite olmak değil, açık medeniyet üniversitesi olmak. Bunun da bu tür uluslararası işbirlikleriyle gerçekleşeceğini düşünüyoruz."





İKİ KURUMUN VİZYONU ORTAK





İşbirliğinin iki kurumun da geleceğini büyük bir şekilde etkileyeceğini ifade eden Al Sharq Forum Başkanı Waddah Khanfar ise "Çünkü, İbn Haldun Üniversitesi ile Al Sharq Forumu geleceğe yönelik aynı vizyonu paylaşıyorlar. Aynı zamanda Al Sharq Forumu'nda Al Sharq Akademi diye bir kuruluş var. Özellikle buradaki gençler ile İbn Haldun Üniversitesi'nin sağladığı vizyonu İbn Haldun Üniversitesi'nin bütün etkinliklerini ve içinde barındırdığı bütün değerleri bizim 20 ülkede bulunan gençlerimiz ile paylaşabilecek. Aynı zamanda bu işbirliği anlaşmasıyla hem eğitim hem sertifikasyon anlamında İbn Haldun Üniversitesi ile işbirliği sağlamış olacağız. İbn Haldun Üniversitesi geleceğe yönelik inanılmaz bir vizyona sahip. Geleceğin vizyonunu İbn Haldun Üniversitesi sağlıyor. Al Sharq Forumu olarak biz de bunu amaçladığımızdan bu ortaklık bizi geleceğe birlikte yürütecek" ifadelerini kullandı.





Anlaşmanın Türkiye'de bir üniversite ile yapılan ilk anlaşma olduğunu da vurgulayan Waddah Khanfar, "Birçok üniversite ve sivil toplum kuruluşuyla bu tarz anlaşmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye'de bizimle aynı ideali paylaşan yapılara imkânlarımızı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.





İmza töreni ve ortak basın açıklaması sonrası Rektör Prof. Dr. Şentürk tarafından Khanfar'a İbn Haldun’un siyaset dairesinin bulunduğu özel çini takdim edildi.