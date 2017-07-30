Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

(Görüntülü Haber) İki kardeşin son yolculuğu oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, takla atan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Doğukan Yazıcı ile yanındaki kardeşi, 17 yaşındaki Nihal Yazıcı öldü. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli-Burdur...

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, takla atan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Doğukan Yazıcı ile yanındaki kardeşi, 17 yaşındaki Nihal Yazıcı öldü.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli-Burdur Karayolu'nda bulunan Acıpayam İlçesi Apa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Acıpayam'dan Burdur yönüne giden bir süt fabrikasında gıda mühendisi Doğukan Yazıcı, yönetimindeki 20 FK 828 plakalı otomobilin tekerini yol kenarındaki mıcıra kaptırınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini yanındaki kardeşi Nihal Yazıcı'nın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Ağır yaralı Nihal Yazıcı, olay yerindeki ilk müdahale ardından  Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İki kardeşin acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, yapılacak otopsi ardından iki kardeşin cenazeleri bugün ikindide Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'ndeki Hilal Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314