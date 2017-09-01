(Görüntülü Haber)İki bebeğini kaybeden anne oğlunu yaşatmak istiyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta 2 bebeği doğuma kısa süre kala karnında ölen 42 yaşındaki Sıla Sevtap Köksalan, 'Mental Retardasyon' (Zeki geriliği) teşhisi konulan ve beyin ile beyincik arasında daralma nedeniyle ameliyat olması gereken 16 yaşındaki oğlu Emircan Alkan'ı yaşatmak için mücadele ediyor. 21 yıl önce evlendiği eşinden 9 yıl önce boşanan Sıla Sevtap Köksalan'ın ilk bebeği, 9 aylık hamileyken anne karnında öldü. 3 yıl sonra ikinci bebeği de 8.5 aylıkken karnında ölen Köksalan, üçüncü çocuğu Emircan Alkan'ı kucağına aldı. Ancak Emircan Alkan'a da 3 yaşında iken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 'Mental Retardasyon' teşhisi konuldu. Ayrıca beyin ile beyincik arasında daralma tepsit edildi. Anne Köksalan dikkat, algı, hafıza ve akıl yürütme becerilerinde güçlük çeken oğlunu yaşatmak için mücadele veriyor. Ölen babasından 350, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden 670 olmak üzere eline ayda bin 20 lira ile geçinen Köksalan’ın en büyük arzusu oğlunun sağlığına kavuşması. Sıla Sevtap Köksalan, babasından aldığı maaşın oğlunun tedavi masrafları için çektiği krediye kesildiğini söyledi. AMELİYAT OLMAZSA ÖLÜM RİSKİ VAR Köksalan, oğlunun beyin ameliyatı olması ve iyi bir tedavi görmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Maddi imkansızlıktan dolayı bazı tedavilerinden geri kaldı. Beyinde hücre erimesi var. Daralma devam ediyor. Bu oğlumu fiziksel olarak etkiliyor. Sara nöbeti gibi aniden bayılıyor. Tek başına bir yere gidemiyor. Emircan'ın ameliyat olması gerekiyor. Doktorları ameliyat olmazsa beyin hücreleri yenilenmediğinden ileride felç kalma ve ölüm riski olduğunu söyledi. Yurt dışına götürmek istiyorum. Anneyim ve bir tane evladım var. Ben kendimi ona adadım. Emircan ne kadar iyi olursa ben o kadar iyi olurum. Ben her gece onun nefesini dinliyorum. 'O yaşıyor mu, o nefes alıyor mu?' diye merak ediyorum." İlk iki bebeğini doğmadan kaybettikten sonra Emircan'ı kaybetmek istemediğini anlatan Köksalan, "Ben onun için canımı veririm. Onun yaşaması için mücadele edeceğim" diye konuştu. Rahatsızlığı nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Emircan Alkan ise iyileşmek istediğini söyleyerek, "Büyüyünce polis olmak istiyorum. Çünkü herkesi korumak istiyorum. Ailemi korumak istiyorum. Ailem için mücadele etmek istiyorum. Benim bu hastalığı yenmem lazım." dedi.