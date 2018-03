(Görüntülü Haber) İki asırdır bu köye gelen hiç kimse aç kalmıyor

BALIKESİR'in Kepsut ilçesi kırsal Büyükkatrancı Mahallesi'nde 200 yıldır yaşatılan gelenek kapsamında, yılın 365 günü, köye gelen misafirler ve yolu düşenler için yemek yapılıp, ikram ediliyor.



Kepsut'un kırsal Büyükkatrancı Mahallesi'nde yaşayan köylüler, konuklar için 200 yıllık yemek hazırlama geleneğini devam ettiriyor. Köylüler, her gün sırayla 3 öğün yemek hazırlayıp, gelen misafirlere, ziyaretçilere, ihtiyaç sahiplerine ikram ediyor. Köyde kalacak olanlar köy konağında misafir ediliyor. Konak dolu olduğu zaman ise köylüler misafileri kendi evlerinde konuk ediyor.



ÇORBA, ET, TATLI



Köyde yılın 365 günü her evde sırayla yemek hazırlandığını belirten Muhtar Zeki Şentürk'ün eşi Mihri Şentürk, "Misafirlerimizi konakta ağırlıyoruz. Hazırlanan yemekleri konakta misafirlerimize ikram ediyoruz. Yemekleri sırayla her gün komşularımız yapıyor. Köye sürekli misafir geliyor. Yemeklerde, çorbasından etine, tatlısından kuru fasulyesine kadar hepsini yapıyoruz" dedi.



BAŞKAN KAFAOĞLU DA KONUK OLDU



Köylülerin daveti üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu da Büyükkatrancı Mahallesi'ne gitti. Köylülere konuk olan Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yemek duası okuttu, hazırlanan yemeklerden tattı. İki asırdır devam eden bu geleneğin Türk toplumunun değerlerinden olduğunu belirten Kafaoğlu, şöyle konuştu:



"Bu köye gelen misafirlere günde 3 öğün olmak üzere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği veriliyor. Köye gelen misafirler burada aç ve açıkta kalmıyor. Misafirlere konaklayacaksa da mutlaka yatacak yer temin ediliyor. Biz vatandaşlarımızdan enerji alıyoruz. Onlarla beraber olduğumuz zaman daha da mutlu oluyoruz. Bizim örf, adet, gelenek ve göreneklerimizde misafirperverlik çok önemli. Hacı Bektaş-ı Veli ne güzel söylemiş, 'Gelene açıktır kapımız, yiyene helaldir lokmamız' diye. İşte, 'Kim gelirse helal lokmamızdan yiyebilir' diyorlar."