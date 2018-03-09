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(Görüntülü Haber) İki arkadaşın köprü altında yaşam mücadelesi

ADANA'da çocuğu ölünce eşi tarafından terk edilen inşaat ustası Murat Sincer (46) ve ailesiyle anlaşamayınca evden ayrılan hurdacı Ahmet Uysal (49), köprü altında 10 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. İnşaat ustası Murat Sincer, 12...

ADANA'da çocuğu ölünce eşi tarafından terk edilen inşaat ustası Murat Sincer (46) ve ailesiyle anlaşamayınca evden ayrılan hurdacı Ahmet Uysal (49), köprü altında 10 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. İnşaat ustası Murat Sincer, 12 yıl önce oğlunun trafik kazasında ölümünün ardından eşi tarafından terk edildi. Hurdacı Ahmet Uysal ise ailesiyle anlaşamayınca 10 yıl önce evinden ayrıldı. Köprü altında yaşayan Sincer ve bu sırada tanıştığı Uysal, birlikte atık kağıt toplayarak geçimlerini sağlamaya başladı. Kimseden maddi bir beklentilerinin olmadığını belirten Murat Sincer, "Biz çevremizde sevilen iki arkadaşız. Ancak bazen insanların bize kötü alışkanlıkları olan kişiler gibi bakması üzüyor. Biz ikimiz de vatanını seven, iyi huylu ve dürüst insanlarız. Biz bu hayattan kurtulmak için iş istiyoruz. 3 gün yemek yemeden geçirdiğimiz günler oluyor" dedi. '3 GÜNDÜR ZEYTİN YİYORUZ' Ahmet Uysal ise soğuk gecelerde ateş yakarak ısındıklarını, 3 gündür sadece zeytin yediklerini söyledi. Köprü altında yaşamaya başlamadan önce iş yerinin olduğunu ve hurda alım satımı yaptığını anlatan Uysal, tinercilerin saldırısında bıçaklandığını ve hâlâ yarasının kapanmadığını belirtti. Ahmet Uysal, "Sırtımdan bıçaklandım yaralıyım. Tedavi göremiyorum, bu köprü altında ölüp gideceğim. Annem babam çok yaşlı, bana bakacak halleri yok. Vicdan sahibi insanlar bizim elimizden tutsun, iş versin çalışalım. Tek yediğimiz yemek, bu kabın içindeki zeytin. Onu da yoldan geçen arkadaş halimize acıdı verdi" diye konuştu.

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