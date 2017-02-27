BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
(Görüntülü Haber) IKBY Başkanı Barzani, Çankaya Köşkü'nde
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
27 Şubat 2017 Pazartesi 13:56
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