(Görüntülü Haber) İhraç edilen mimar, oturma eyleminde Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

DÜZCE'de, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edilen mimar Alev Şahin, işine geri dönmek için başlattığı oturma eyleminin 37'nci gününde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Düzce Sendikalar Platformu, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan KHK ile 2011 yılından bu yana çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edilen, işine geri dönmek için geçen 30 Ocak'tan beri kentin en işlek noktalarından Spor Sokak girişinde oturma eylemi yapan Alev Şahin'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Mimar Alev Şahin ve arkadaşları sokakta müzik çalarak şarkılar söyledi. Yan flüt çalarak arkadaşlarına eşlik eden Şahin, şöyle konuştu: "Kadınların uğradığı ayrımcılık ve yaşadıkları eşitsizlik her alanda hüküm sürüyor. Kadınlar, kapitalist toplumda esas olarak mülk sahibi kadını ilgilendiren miras, mülk edinme, seçme-seçilme hakkı gibi konularda kâğıt üzerinde eşit yasal haklara kavuşsalar da, kapitalizmin erkek egemen doğasından kaynaklı olarak cins ayrımcı yasalar ve uygulamalar dünyanın bütün ülkelerinde bugün bile varlığını sürdürüyor. Tüm bu sömürü ve baskıya karşın mücadelenin her alanında öne çıkan kadınlar bugün de anadolunun pek çok ilinde KHK’lar ile haksız, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz ellerinden alınan kamu emekçileri ekmekleri için direniyorlar."