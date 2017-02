(Görüntülü Haber) İhraç edilen Memur-Sen İl temsilcisine destek ziyareti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde 17 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Yüksekova Sivil Toplum Kuruluşu istişare Heyeti, Kanun Hükmündeki Kararnameyle (KHK) PKK ile ilişkisi olduğu iddiasıyla görevden ihraç edilen Kız İmam Hatip Yatılı Bölge Lisesi Müdürü ve Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ile Şemdinli ilçe eski Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'i ziyaret ederek basın açıklaması yaptı. Yüksekova Sivil Toplum Kuruluşu istişare Heyeti (YÜSİH), görevden ihraç edilen Kız İmam Hatip Yatılı Bölge Lisesi Müdürü ve Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ile Şemdinli ilçe eski Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'i, Hakkari Memur-Sen İl Temsilciliğini de ziyaret etti. YÜSİH üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Can, ihraç edilen Nihat Gür ve Fahrettin Çelik'in terörle hiç bir ilgileri olmadığını iddia ederek şöyle dedi: "686 sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi meslek ve memuriyetten çıkarıldı. Bu çerçevede ihraç ve iade listeleri hazırlanırken çok daha özenli davranılmalı, açığa alma ve göreve iade işlemlerinde de ön araştırma sürecinin daha kapsamlı ve daha hızlı yürütülmesi sağlanmalıdır. İhbar, itirafçı beyanları, kimi kurum amirleri ve bürokratların iddiaları esas alınarak ve başkaca araştırma yapmadan verilen kararlar, oluşturulan listeler, maalesef ki kitlesel hoşnutsuzluk üretme derdinde olanların amaçlarına hizmet etmektedir. Referandum öncesi artan ihraçlarla şer odakları referandum darbesi hedeflemektedir. Ancak, "her zorlukla beraber bir kolaylık vardır" ayeti kerimesini şiar edinen bizler, ümit var olarak Hakkari'de eğitimin öncülerinden olan ve İslami kişiliğiyle tanınan Nihat Gür ve Fahrettin Çelik kardeşlerimiz başta olmak üzere ihraç edilen tüm masum insanların bir an önce iade-i itibarlarını talep ediyoruz" "TERÖRLE MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ" Terör örgütleriyle en etkili mücadelenin verilmesinden yana olduklarını söyleyen Can, bu mücadele sırasında yapılan hatalardan dolayı ortaya çıkacak zararların da iyi hesaplanması gerektiğini, aksi takdirde terörü tersinden besleyecek bir toplumsal hoşnutsuzluk kapısının aralanacağı kanısında olduklarını söyledi. Can, "Hatalı yapılan ihraçların, telafisi olmayan bir yıkım doğurmaması için bir an önce önlem alınmalıdır. Şer amaçlı bu komploları hazırlayanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklardır. Davamızın geleceği birlik ve beraberliktedir. Ne yapsalar da Türkiye'ye, kardeşliğimize diz çöktüremeyecekler, birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaklar" diye konuştu.