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(Görüntülü Haber) İhraç edilen akademisyenlerin protesto yürüyüşünde arbede (3)

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen bir grup akademisyen, kendilerine destek veren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerle birlikte fakültelerin...

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen bir grup akademisyen, kendilerine destek veren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerle birlikte fakültelerin bulunduğu alana yürümek istedi. Ancak polis ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri, yaklaşık 100 kişilik gruba izin vermedi. Akademisyenler ve öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. İhraç edilen bir grup akademisyen kendilerine destek veren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerle birlikte Yunus Emre Kampüsü'ndeki Hukuk Fakültesi önünde toplandı. Görev yaptıkları fakülteleri ziyaret edip odalarında öğrenciler görüşmek isteyen akademisyenler, Hukuk Fakültesi önünden Edebiyat Fakültesi'ne doğru topluca yürümek istedi. Polisler ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri, OHAL kapsamında yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti. Uyarılara rağmen yürüyen akademisyenler ve beraberindekilerin önünde özel güvenlik görevlileri set oluşturdu. Gruptakiler yürümekte ısrar etti. Grupla özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı, bazı akademisyenler yere düştü. SELFİE ÇEKTİLER Kısa süre sonra kampüse TOMA'lı çevik kuvvet polisleri geldi. Akademisyenler öğrencilere, "Gözaltına alınmanızı istemiyoruz. Burada dağılın. Biz akademisyenler olarak fakülteleri ziyaret ederiz" dedi. Bunun üzerine öğrenciler dağıldı, akademisyenler de TOMA'nın önünde selfie çektirdikten sonra Edebiyat Fakültesi'ne gitti. Kanun Hükmünde Kararname ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nden 28, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden de 16 akademisyen ihraç edilmişti.

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