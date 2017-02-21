(Görüntülü Haber) İhraç edilen akademisyenlere destek eylemi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenlere destek için yaklaşık 60 kişinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Aralarında ihraç edilen akademisyenlerin de bulunduğu grup, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'ndeki Mermer salon girişinde toplandı. İhraç edilen Prof.Dr. Cem Kaptanoğlu yaptığı konuşmada üniversite yönetimini eleştirdi. ESOGÜ'den onur ve gururla ayrıldığını söyleyen Kaptanoğlu şöyle konuştu: "Diğer akademisyen arkadaşlarımın da burada olmasını isterdim. Ama bu günler, doğruyu ve hakikati söylemeniz gereken günler. Ben buradan giderken onurla, gururla gidiyorum. Ama onlar çok kısa süre içerisinde, bu üniversitenin dekanı, dekan yardımcıları, bu üniversitenin rektörü üniversiteden bu ihraçları utançla anacaklar. Barıştan yana olan akademisyenleri atan kişi olarak tanımlanacaklar. Bu utanca katlanmaları konusunda yine ben varım, yardımcı olurum." ESOGÜ'den ihraç edilen Araştırma Görevlisi Pelin Tuştaş da "Açıkçası üzgünüm, çok sevdiğim işimi kaybettim. Ama daha çok gururluyum, Tarih kitapları bizi yazacak" dedi. Grup, yapılan konuşmaların ardından dağıldı. Kanun Hükmünde Kararname ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nden 28, ESOGÜ'den de 16 akademisyen ihraç edilmişti.