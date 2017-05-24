(Görüntülü Haber) İHH’dan, İdlib’te Suriyelilere ücretsiz alış veriş imkanı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentinde halkın ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği bir mağaza açtı. İdlib kentinde açılışı gerçekleştirilen mağazada gıda, giyim, ayakkabı, oyuncak bulunduğu ve sosyal etkinlik hizmeti verileceği belirtildi. Açılışa katılan İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, Suriye'deki iç savaşın 6 yıldır devam ettiğini belirterek, birçok insanın kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu söyledi. Yemelek, "İnsanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla İdlib'te bir hayır mağazası kurduk. Bu mağaza içerisinde kadın ve çocukların birçok ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çeşitli alanlar bulunuyor. İHH olarak 1 yıl boyunca hayır mağazalarını ücretsiz bir şekilde işleteceğiz. 10 binler yararlanacak ve ihtiyaçlarını sağlayacaklar" dedi.