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(Görüntülü Haber) İHH, Suriye’ye 8 ayda 1 milyon ekmek gönderdi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi'ndeki fırından son 8 ayda Suriye'ye 1 milyon ekmek gönderildi. İHH'nın...

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi'ndeki fırından son 8 ayda Suriye'ye 1 milyon ekmek gönderildi. İHH'nın Reyhanlı'daki ekmek fabrikası, çıkan yangından sonra yeniden kurularak çalışmaya başladı. Fırının Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ekmek üretimine devam ettiğini belirten İHH Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, "Ekmek fırınımızda üretilen 1 milyon ekmek Suriye içerisine gönderilerek halka dağıtıldı. Ekmekler özellikle kampların bulunduğu bölgedeki halka ulaştırıldı. Son günlerde Halep'ten sivillerin tahliye edilmesi ile birlikte yerleştikleri güvenli bölgedeki halka da dağıtımı yapılarak günlük ekmek ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.

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