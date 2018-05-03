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(Görüntülü Haber) İHH'nın; Ramazan yardımları yola çıktı

Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS,() Ramazan öncesi İHH İnsani Yardım Vakfı çalışmalarına hız verdi. Ramazan ayında Türkiye'de dağıtımları gerçekleştirilecek gıda paketleri İHH'nın Kilis deposunda hazırlanarak dualar eşliğinde yola...

Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS,() Ramazan öncesi İHH İnsani Yardım Vakfı çalışmalarına hız verdi. Ramazan ayında Türkiye'de dağıtımları gerçekleştirilecek gıda paketleri İHH'nın Kilis deposunda hazırlanarak dualar eşliğinde yola çıktı. 'Paylaşmanın tam vakti' sloganıyla Türkiye'nin tüm illerine ulaşacaklarını ifade eden İHH görevlilerinden Yakup Alaca, Bu sene de on bir ayın sultanı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi insanlarımızın sofralarına misafir olacağız inşallah. Bugün buradan çıkan Ramazan kumanyaları 7 bölgedeki yoksul ailelere ulaştırılacak dedi. Dağıtımına başlanacağı gıda paketlerinin 4 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde olduğunu anlatan Alaca, Kumanyalarda pirinç, nohut, fasulye, pirinç, salça, yağ, şeker, çay, tuz, zeytin, un, makarna gibi yardım malzemeleri mevcut. Her sene olduğu gibi amacımız hayırsever halkımızla birlikte bu mübarek ayda tüm insanlara ulaştırmak. Yardımlarını bizlere ulaştıran ve ulaştırmaya çalışan tüm halkımızdan Allah razı olsun diye konuştu.

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