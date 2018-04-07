Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

(Görüntülü Haber) İHH'dan, tahliye edilen Doğu Gutalı ailelere sıcak yemek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),() İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH),  İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta'dan tahliye edilerek İdlib kırsalındaki Der Hassan köyündeki  kampa yerleştirilen aileler için sıcak yemek çıkarıyor. Suriye'nin...

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),() İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH),  İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta'dan tahliye edilerek İdlib kırsalındaki Der Hassan köyündeki  kampa yerleştirilen aileler için sıcak yemek çıkarıyor. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'dan bölge halkının tahliyesi sürüyor. Tahliye edilen ailelerin barınması amacıyla İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne çadır kuran İHH İnsani Yardım Vakfı, oluşturulan kamp alanına mobil aşevini de konuşlandırdı. Mobil aşevinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Guta'dan gelen ailelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini söyledi. Aileler için İdlib'e bağlı Der Hassan köyünde bir kamp alanı oluşturduklarını ve buraya mobil aşevini konuşlandırdıklarını belirterek, Der Hassan köyünde yaklaşık 350 çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Toplam da Doğu Gutalı aileler için bu alana 500 çadır kuracağız. Ailelerin çadırlar içerisinde sıcak yemek pişirme imkanı olmadığı için mobil aşevimizi de faaliyete geçirdik dedi. HER GÜN 3 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK Mobil aşevinden günlük 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarıldığını anlatan Tosun, Buradan her gün 3 bin kişi için sıcak yemek üretimi yapıyoruz. Bu mobil aşevinin faaliyete geçmesi noktasında bizlere Kuveyt merkezli El Nouri kurumu destek oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Aileler kendi imkanlarıyla sıcak yemek temin edebilene kadar desteklerimiz devam edecektir şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314