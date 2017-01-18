(Görüntülü Haber) İHH'dan Suriye kampında günlük 1800 kişiye sıcak yemek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından Halep'ten tahliye dilen ve kampta yaşayan 1800 kişiye günlük sıcak yemek veriliyor. İdlip'e bağlı güvenli alanda kurulan kamplarda yaşayan Suriyeliler için bölgede bulundurulan İHH Gezici Aşevi'nde sıcak yemek yapılıyor. Günlük olarak yapılan 1800 kişilik sıcak yemek yine İHH görevlileri tarafından dağıtılıyor. İHH Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, Halep'ten tahliye edilenlerin barındığı güvenli bölge olan kamptaki Gezici Aşevi TIR'ında günlük 1800 kişiye sıcak yemek çıkartıldığını söyledi. Karacaoğlu, "İHH olarak bölgede 200 çadır kurulumunu da yaptık. Ağır kış şartlarında bölgede yaşayan mağdur durumdaki halka sıcak yemek veriyoruz" dedi.