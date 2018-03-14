Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

(Görüntülü Haber) İHH'dan Patani'ye 8'inci yetimhane

ANKARA, () - İHH İnsani Yardım Vakfı, Tayland'ın Patani bölgesinde İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi'ni hizmete açtı. Yetimhane, İHH'nın bölgedeki 8'inci yetimhanesi oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında...

ANKARA, () - İHH İnsani Yardım Vakfı, Tayland'ın Patani bölgesinde İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi'ni hizmete açtı. Yetimhane, İHH'nın bölgedeki 8'inci yetimhanesi oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda sağlıklı barınma olanaklarından mahrum kalan çocuklar için yetimhaneler inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Tayland'ın Patani bölgesinde yetimlerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için Çorum İHH ve Pendik İHH'nın çalışmaları ile hizmete giren İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi. İki yıl önce Yala'da temelleri atılan yetimhanede ilk etapta 40 erkek yetim barınacak. Yetimhanedeki kapasite daha sonra 50'ye çıkartılacak. İki katlı bir bina olarak inşa edilen yetimhanede geniş bir bahçeyle birlikte öğrenciler daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürecek. Yetimler, bölge Müslümanlarına özgü Malay gelenekleri çerçevesinde yetiştirilecek. 600 metrekare kullanım alanına sahip olan yetimhane; 7 yatakhane, idari hizmet odası, çok amaçlı kullanım salonu, mutfak, yemekhane, teras katı, tuvalet ve banyo bölümlerinden oluşuyor. YETİMHANENİN HEMEN YANI BAŞINDA ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR OKULU İHH İnsani Yardım Vakfı ayrıca geçtiğimiz hafta İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi'nin hemen yanı başında inşa edilen ve yetimhanedeki çocukların eğitimlerini sürdüreceği Şehit Ömer Halisdemir Okulu'nun açılışını yapmıştı. Her sınıfta 40 öğrenciye hizmet edecek okuldan toplamda 240 öğrenci istifade ediyor. 4 YENİ YETİMHANE DAHA HİZMETE GİRECEK İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 12 ülkede binlerce yetimin barındığı 32 yetimhanesi bulunuyor. Kısa sürede hizmete girecek olan 4 yetimhane ile birlikte bu sayı 36'ya çıkacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314