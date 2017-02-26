(Görüntülü Haber) İHH Başkanı Yıldırım: 15 Temmuz gecesi İsrail sokaklarında ‘Erdoğan rejimi düşüyor’ diye sevinç çığlıkları atıldı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 15 Temmuz’u Amerikalıların değil asıl İsraillilerin yaptığını belirterek, “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın uçağının rotasını söyleyen site bir Amerika sitesidir. Ama ondan önce İsraillilerin sitesinde vardı. O gece İsrail sokakları doldu, ‘Erdoğan rejimi düşüyor’ diye sevinç çığlıkları attılar” dedi. Bülent Yıldırım, İHH Zonguldak Şubesi tarafından Genel Maden İşçileri Sendikası’nda düzenlenen ‘Suriye özelinde ümmet çağrısı’ konulu konferansta yaptığı konuşmasında, dünyada meydana gelen savaşlarda yaşamını yitiren tarafın Müslümanlar, öldüren tarafın Haçlılar, Siyonistler, Budistler ve iş birlikçileri olduğunu söyledi. Yıldırım, şöyle dedi: "Dünyada Hıristiyan'ın, Hıristiyan'la savaştığını gördünüz mü? Hıristiyan'ın, Yahudi'yle savaştığını gördünüz mü? Bütün hepsi birleşmiş, Müslümanları öldürüyor. Aslında 1’inci Dünya Savaşı bitmemiş bir savaştır. Ara verilmiş bir savaştır. Şimdi tekrar başlatıldı, buna 3’üncü Dünya Savaşı diyorlar ama bize göre 1’inci Dünya Savaşı’nın devamıdır. İşte bu dönemde Müslümanlar öncelikle neyle karşı karşıya kaldıklarını fark etmeliler. Emperyalizm ve siyonizim birlikte hareket ederek bütün Müslüman toprakları tek tek yok etmeyi planlıyorlar. Bu planlama içerisinde ‘sıra herkese gelecek’ diye kararlılığını ortaya koymuşlar.” Dünyayı İsrail’in yönettiğini, dünyayı kimin yönettiğini anlamak için de Kudüs’e bakmaları gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti: “Tarihte Kudüs bizimdi, Osmanlı yönetiyordu. Hıristiyanların yönettiği dönemde Kudüs Hıristiyanların oldu. Yahudilerin yönettiği dönemde Kudüs Yahudilerin oldu. Dünyada Doğu Türkistan’dan tutun Sırbistan’a kadar yapılan zulümlerin hepsinde Kudüs’ü işgal eden ve yönetenlerin payı vardır. Kudüs’te özgürce namaz kıldığımız gün yine Osmanlı dönemindeki kadar en az, inşallah daha fazla olacak dünyaya adaletin geldiğini göreceğiz. Şu anda Mescidi Aksa’nın içini dışını oyuyorlar, niçin, ‘Kudüs başkent ilan edilsin’ diye. Şu anda Kudüs’ü başkent ilan etme kararı aldılar, Netanyahu. Tramp ona destek veriyor, Putin’de el altından destek veriyor. Bütün hepsi birleşti. İnşallah biz Kudüs’te özgürce namaz kılacağız. Birgün Allah onu bize nasip edecek. Dünyada 7 milyar insanın mutluluğunu düşünüyorsak huzurunu düşünüyorsak, Kudüs’ü yeniden almak mecburiyetindeyiz.” 15 Temmuz’da da İstanbul’u düşürmek istediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “15 Temmuz ümmetin nefes borusunu kesmek için yapıldı. İstanbul sembolik olarak ümmetin akıl ortaya koyabileceği yerdir. 15 Temmuz’da o yüzden saldırdılar. Tanklarla, toplarla, uçaklarla saldırdılar. Aynı Mavi Marmara dönemi gibiydi. Suriye’de şuana kadar 1 milyon insan katledildi. Hapishanede 500 bin kadar insan kayıp. 6 yıl sonra antlaşma sağlandı ama ne açık söyleyeyim İsrail’e güvenilmez. İsrail bu antlaşmaların hepsine ihanet edecek ve ediyor. 15 Temmuz’u asıl İsrail yaptı, Amerika filan değil. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın uçağının rotasını söyleyen site bir Amerika sitesidir. Ama ondan önce İsraillilerin sitesinde vardı. O gece İsrail sokakları doldu, ‘Erdoğan rejimi düşüyor’ diye sevinç çığlıkları attılar. Darbe girişiminden önce Gazze semaları İsrail uçakları ve insansız hava araçlarıyla dolduruldu. 15 Temmuz gecesi bana Filistinlilerin söylediği İbranice telsiz konuşmalarından yakaladıkları ‘Erdoğan düştüğünde vuracaksınız?’ 15 Temmuz gecesi başarılı olmuş olsaydı Gazze’yi kan gölüne çevireceklerdi.”