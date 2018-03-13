(Görüntülü Haber) İhalesi yapıldı, Salyazı Havalimanı inşaatı başlıyor

Muhammet KAÇAR -Aleyna BAYRAM GÜMÜŞHANE,()Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında müjdesini verdiği Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı ihalesi yapıldı. Yıllık, 2 milyon yolcu kapasiteli 285 milyon lira bütçeli havalimanı projesi yer tesliminin ardından inşaatın başlamasıyla birlikte 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı mevkiinde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin son bölge ziyaretinde verdiği müjdenin ardından harekete geçildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı projesini hazırladığı Salyazı havalimanı için 24 firmanın katılımı ile ihale yapıldı. 3 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde piste sahip olacak 285 milyon lira bütçeli 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı projesi yer tesliminin ardından başlayacak ve 2020 yılına kadar tamamlanacak. VALİ GÜMÜŞHANE GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR Gümüşhane Valisi Okay Memiş, havalimanı projesi ve bölgenin turizm potansiyeline ilişkin 'ya değerlendirmelerde bulundu. Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı ihalesinin yapıldığını ve inşaatın yer tesliminden sonra başlayacağını ifade eden Vali Memiş, 1.5 yıl gibi bir sürede tamamlanması ön görülen proje için daha kısa ulaşımın sağlanacağı alternatif yollar planlandığını söyledi. Havalimanı projesi ve Zigana tünel projelerinin tamamlanmasıyla bölgenin turizm potansiyelinin gelişeceğini vurgulayan Vali Memiş,Gümüşhane geleceğe umutla bakıyor. 320 köy, 430 yaylamız var. En çok yaylaya sahip illerden biriyiz. Yaylaların yeşil yol kapsamında alt yapı hizmetlerini bitirdik. İlimizin Karaca mağarası, Limmi gölü Süleymaniye mahallesi, Tomara şelalesi gibi turistik yerlerine geçen yıl 300 bin kişi geldi. İl merkezinde 5 yıldızlı otelimiz yapıldı. Destinasyonlarımız, konaklama tesislerimizle turizme hazır bir kentiz. Turizmden daha çok pay alan il olmak istiyoruz. Müthiş doğal güzelliklerimiz var. Organik ürünlerimiz var. Pestil, kömenin anavatanıyız. 28 işletmede yıllık 5 bin ton üretim kapasitesi ile ülkemizin en kaliteli pestil ve kömesini üretiyoruz dedi. 'TURİZM İÇİN ULAŞILABİLİR OLMAK ÖNEMLİ' Turizmin gelişebilmesi için ulaşılabilir olmanın çok önemli olduğunu kaydeden Vali Memiş, şöyle dediHavalimanı ve tünellerle daha ulaşılabilir bir kent oluyoruz. Turizm açısından çok bakir bir kentiz. Süleymaniye mahallemiz Doğu Karadeniz'in hoş görü merkezi olacak. 100 yıl önce Müslüman Türkler ile Hıristiyan Ermeni ve Rumlar bir arada yaşadı. Cami, kilise yan yana. Mahallemizi Beypazarı ve Safranbolu gibi yapıyoruz. Orada tasarlanan bir kayak merkezimiz var. İnsan kaynağımız çok önemli. 300 bin kişi şuanda turistik mekanlarımıza geliyor. Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı turizm olacak. Allah çok güzel bir coğrafyada bizi dünyaya getirmiş. Bu turizm sadece hayranı olduğumuz muhteşem yerler olan Ayder ve Uzungöl ile olmaz. Farklı destinasyonlara ihtiyaç var. Biz hazırız. Limmi gölü, Karaca mağarası, Zigana dağı ile Güvende yaylası, Süleymaniye mahallesi. Tomara şelalesi, Kelkit Satala ve Santa antik kenti ile muhteşem yerler keşfedilmeyi bekliyor. Havalimanı ve tüneller tamamlandığında biz hazır olacağız Vali Okay Memiş, projelerin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gümüşhane milletvekilleri ve belediye başkanlarına teşekkür etti. CUMHURBAŞKANI MÜJDELEMİŞTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım'da Bayburt'ta partisinin olağan il kongresinde yaptığı konuşmada havalimanı hakkında şunları söylemişti 15 yılda Bayburt'a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek Salyazı Beldesi'nde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklar da inecek. Benim yurt dışındaki Bayburtlu, Gümüşhaneli kardeşlerim havalimanına inecek. 285 milyon lira maliyetli olan havalimanı proje ve ihale hazırlıkları sürüyor. Ahmet Bey işi hızlı tutacağız ve inşallah '2020' diye bana tarih verdiniz ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz.