(Görüntülü Haber) İgloda cağ kebap ve kadayıf keyfi

Turgay İPEK / ERZURUM, ()-ERZURUM'un yöresel lezzetleri olan cağ kebap ve kadayıf dolma tatlısını bir arada sunan usta Muammer Tanhaş, iş yerinin önüne müşterilerine özel yaptığı ve içerisinde 4 kişinin rahatlıkla oturabildiği igloda, Eskimo usulü yemek keyfi sunuyor. Erzurum'un 40 ülkeden gelecek sporculara ev sahipliği yapacağı 11- 18 Şubat tarihleri arasındaki 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) önce Erzurum'da esnaf, işyerlerinin önüne yaptığı 'kardan adam', 'iglo' gibi eserlerle farkındalık oluşturuyor. Erzurum'a has kadayıf dolma tatlısı ve cağ kebapta markalaşan Muammer Usta da merkez Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'ndeki işyeri önüne 4 kişinin rahatlıkla içerisine girip yemek yiyebileceği bir mekan yaptı. Çevresini ve içerisini ışıklandırdığı igloda cağ kebap ve kadayıf dolması yemek isteyen müşterilere servis yapılıyor. Kar ve buzdan yapılan igloların EYOF nedeniyle gelecek sporcu ve yöneticilerin ilgisini çekeceğine işaret eden Muammer Usta, şunları söyledi: "İgloyu yaptığımızda bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim. Müşteriler adeta sıraya giriyor. Önce fotoğraf çektiriyorlar, sonra yemek yiyorlar. Müşterilerin yoğun isteği üzerine seneye iki masanın sığabileceği bir yer yapmayı planlıyoruz. Önümüzde Sevgililer Günü var. Şimdiden burada yemek için rezervasyon yaptıran çiftler var. igloda yemek yiyen eskimo hayatını yaşıyor. " İgloda cağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı yemenin ayrıcalık olduğunu hatırlatan bir müşteri, "Çok ilginç ve farklı bir mekan. İçinde insan kendini mutlu hissediyor. İçerinin havası normal bir işyeri sıcaklığında. Yemek yerken yaklaşı 30 dakika oturduk ama üşümedik" diye konuştu.