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(Görüntülü Haber) Iğdır'da çiftçilere kayısı fidanı dağıtıldı

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Iğdır kayısısını geliştirme projesi' kapsamında 72 çiftçiye 8 bin 74 kayısı fidanı dağıtıldı.  İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü...

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Iğdır kayısısını geliştirme projesi' kapsamında 72 çiftçiye 8 bin 74 kayısı fidanı dağıtıldı. 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törenle çiftçilere kayısı fidanı dağıtıldı. 'Iğdır kayısısını geliştirme projesi' kapsamında 3 ilçe ve 30 köydeki çiftçilere fidan dağıtımı yapıldı. Dağıtım törenine katılan Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, "Bu fidan dağıtımı ile ilimizde fidan sayısı artacaktır.Çiftçilerimize  devlet olarak her türlü desteği veriyoruz. Iğdır kayısı alanında önemli bir il. Kayısı Iğdır'ın bir markası bunu daha iyi geliştirmek her alanda tanıtmak lazım. Bu lezzetli ürünü artırmamız, çoğaltmamız lazım" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin meyvecilik potansiyeli en yüksek ilinin Iğdır olduğunu söyledi. Yolcu, "Iğdır Ovası'nda yetiştirilen başlıca kayısı çeşitleri şalak, teberze, ağerik ve ordubattır. Bu çeşitlerden en önemlisi ve Iğdır'a özgü olanı şalak kayısı çeşididir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin meyvecilik potansiyeli en yüksek ili olan Iğdır'da toplam 32 bin 194 ton kayısı üretimi yapılmaktadır. Kayısı fidanları ile birlikte ilimiz ortalama 810 dekar yeni kayısı bahçesine kavuşacak . Iğdır kayısı varlığı yüzde 2,5 artış sağlayacaktır. Projenin toplam bütçesi 114 milyon 166 bin TL olup fidan bedelinin yüzde 40'ı Iğdır il Özel İdaresi tarafından, yüzde 60'ı ise çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır" diye konuştu.
 

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