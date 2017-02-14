(Görüntülü Haber) İflas eden fabrikanın işçileri zor durumda

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3 yıl önce faaliyete başlayarak çamaşır makinelerine denge ağırlık betonu üreten Navırea Beton, geçen yıl Aralık ayında iflas edince 80 işçisi mağdur oldu. Alacaklılar fabrikadaki malzemeleri ve eşyaları götürürken; tazminatlarını alamadıklarını söyleyen işçiler, zor durumda olduklarını söyledi. Yunusemre İlçesi'ndeki Muradiye OSB'de 2014'te faaliyete başlayan Navırea Beton'un iflas etmesiyle birlikte bünyesinde çalışan 80 işçi mağdur oldu. Elektrikli ev aletleri üzerine faaliyet gösteren bir firmaya 'çamaşır makinesi denge ağırlık betonu' üreten fabrikanın, firmayla sözleşmesini yenileyemeyince iflas etiği öne sürüldü. Günlük yaklaşık 6 bin denge ağırlık beton üretimi yapan fabrikanın iflası üzerine, 80 işçisi mağdur oldu. İşçiler, alacakları tazminatlarını tahsil edebilmek için her gün fabrika yolunda mekik dokuyor. Fabrikada 1.5 yıl çalıştıktan sonra mesai arkadaşlarından bir süre önce hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini belirten 2 çocuk babası 38 yaşındaki Hasan Bozbey, "Hiçbir gerekçe gösterilmeden 11 Kasım 2016'da 10 arkadaşımla beni işten çıkardılar. 'Bir ay içinde haklarınızı öderiz' dediler. Ancak bir ay geçmesine karşın hiçbir ödeme yapmadılar. Sonra avukat aracılığıyla hakkımızı aramaya başladık. Ancak bir ay geçtiği için bir şey yapılamayacağını ifade ettiler. Sonra tekrar firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmede 'Çalıştığımız firmadan alacağımız vardı. Alamadık' ifadelerini kullandılar. Sonra tüm işçileri çeşitli zamanlarda tamamen çıkardılar. Ardından fabrika yetkilileri ortadan kayboldu. Şimdi ise fabrikaya haciz gelmiş ve alacaklılar fabrikanın içindeki malzemeleri alıp götürüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. 6 bin TL alacağım var. İşsiz de kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu. Fabrikada 3 senedir çalışan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Avcı Eğilmez ise yaklaşık 15 bin TL alacağının bulunduğunu ifade ederek, "2 Ocak'ta diğer arkadaşlarım gibi bana da bir şey söylemeden işten çıkardılar. Bize alacaklarımız için haber vereceklerini söylediler. Ama ne haber veren var, ne de fabrikaya gidip gelen. Fabrikada çalışan 80 arkadaşımız ile birlikte yasal yollara başvurduk. Şimdi hakkımız almak için uğraşıyoruz" diye konuştu. Fabrikaya her gün gidip geldiklerini ve fabrikanın bomboş olduğunu dile getiren Eğilmez, fabrikanın ilgili yetkililerine ulaşamadıklarını ve alacaklı firmaların fabrikanın içindeki malzemeleri almak için sıraya girdiğini dile getirdi.