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(Görüntülü Haber) İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:   İDO'DAKİ SEFER İPTALLERİ 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü 11:50...

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:


 

İDO'DAKİ SEFER İPTALLERİ

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü'nün iptal edildiği bildirildi. 


 

BUDO'DAKİ SEFER İPTALLERİ

10:30Büyükçekmece - Mudanya, 

10:45 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,

11:00 Mudanya- Eminönü/Sirkeci, 

12:30 Eminönü/Sirkeci- Mudanya 

13:00 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 

14:30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 

14:30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu, 

16:00 Armutlu Mudanya,

 

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