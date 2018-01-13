(Görüntülü Haber) İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL
İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO'DAKİ SEFER İPTALLERİ
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü'nün iptal edildiği bildirildi.
BUDO'DAKİ SEFER İPTALLERİ
10:30Büyükçekmece - Mudanya,
10:45 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,
11:00 Mudanya- Eminönü/Sirkeci,
12:30 Eminönü/Sirkeci- Mudanya
13:00 Mudanya-Eminönü/Sirkeci,
14:30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,
14:30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu,
16:00 Armutlu Mudanya,