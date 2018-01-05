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(Görüntülü Haber) İdlib’teki hastanelere 100 bin adet serum

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, Suriye’nin İdlib kentindeki hastanelerde tıbbı malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 bin adet serum gönderildi. İHH Babul Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, İdlib...

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, Suriye’nin İdlib kentindeki hastanelerde tıbbı malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 bin adet serum gönderildi. İHH Babul Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, İdlib ve kırsalında bulunan sivil hastanelerindeki tıbbi malzeme stoklarının tükenmesi nedeniyle acil müdahale bekleyen hastaların gerekli tedaviyi göremediğini söyledi. Hastanelerin en çok ihtiyaç duyduğu sağlık malzemesinin serum olduğunu belirlediklerini ifade eden Altun, "İlk olarak 100 bin adet serum temin ettiklerini ve serumları Babul HavaLojistik merkezinden sonra İdlib merkez ve kırsalındaki hastanelere gönderdik" dedi. Serumların büyük bir bölümünün İdlib’in güneyinde hava saldırısına uğrayan bölgelere gönderildiğini belirten Altun, "Güney İdlib’te birçok bölge hava saldırısına maruz kalıyor. Olası yaralanma durumlarında hastanelerdeki malzemelerin yetersizliği nedeniyle sivillerin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Böyle durumların kısmen azalması amacıyla temin ettiğimiz 100 bin adet serumun büyük bir bölümünü Güney İdlib’teki hastanelere gönderdik."

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