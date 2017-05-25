(Görüntülü Haber) İdil'de operasyon sonrası sanatla buluşmaya büyük ilgi

Bayram KAPLAN/İDİL (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'nde geçen yıl düzenlenen hendek-barikat operasyonları ve ilan edilen sokağa çıkma yasağı ardından bu yıl ilçe sakinleri ve öğrenciler ilk kez düzenlenen tiyatro gösterileri ve resim sergileriyle sanatla buluştu. İlçede görevli öğretmen ve öğrencilerin bir araya gelerek yaptıkları sanatsal çalışmalar ilgi gördü. İdil'de görevli 18 öğretmen, 7 ay önce bir araya gelerek ilçede tiyatro gösterisi sahnelemek için prova çalışmalarına başladı. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Oto gargara' oyununu, "İstedik ki sokakta asık suratlı kalmasın, yüzlere bir küçük tebessüm dokunsun" sloganı ile birleştiren ve kendilerine Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu ismini veren öğretmenlere kamu ve sivil toplum örgütleri de destek verdi. Kostüm bulma, prova için sahne gibi yaşanan olumsuzluklara rağmen azim ve kararlı biçimde oyuna hazırlanan öğretmen ve öğrenciler, ilçede bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda oyunu sahneledi. 2 gün yapılan tiyatro gösterisine İdilliler büyük ilgi gösterdi. 2 gün sahnelenen oyunun biletleri 10 gün önceden tükenirken, oyunu 500 kişi izledi. İlçede bulunan Veysel Karani Ortaokulu Görsel Sanatlar bölümünde eğitim gören 9 öğrencinin ise 5 ay içerisinde, öğretmenlerinin nezaretinde çizdikleri portre, guaj ve kara kalem çalışması eserlerinin yeraldığı bir sergi açtı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan'ın açılışını yaptığı resim sergisine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Dün açılışı yapılan sergi, bir hafta boyunca sanatseverlere açık olacak.